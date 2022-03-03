台南後壁畜牧場異味濃度超標 開罰10萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市畜牧場異味屢遭陳情，台南市政府環保局專案聯合稽查小組去年底在後壁區及白河區畜牧場執行異味採樣，隨即送「異味污染物官能測定室」分析，超標就開罰。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市政府對後壁區及白河區畜牧場執行異味採樣，其中後壁區一家畜牧場異味濃度是標準值的2倍，依法開罰新台幣10萬元，並限期今年5月完成改善，否則將按次再開罰。

台南市畜牧場異味屢遭陳情。台南市政府環保局專案聯合稽查小組去年底在後壁區及白河區畜牧場執行異味採樣，隨即送「異味污染物官能測定室」分析。

環保局今天發布新聞稿指出，白河區及後壁區去年共有92件畜牧場異味陳情，經評估後選定40件聯合稽查，其中14件進一步採樣分析異味濃度，13件符合標準，1件超標，依法開罰10萬元及限期改善。

遭開罰的畜牧場位於後壁區，因屢遭民眾陳情被列入聯合稽查對象之一，經聯合稽查小組異味採樣，濃度值是標準值的2倍。

環保局長謝世傑表示，環保局有效掌握空氣品質，除民眾陳情、跨科室聯合稽查採樣分析，環保局也在陳情熱區畜牧場周遭建置300顆空氣品質微型感測器，運用科學儀器強化異味監控，避免空品惡化。（編輯：陳仁華）1110303