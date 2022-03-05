雲林東勢千人拔蘿蔔 張麗善馬英九參與體驗

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（中央社記者黃國芳雲林縣5日電）雲林縣東勢鄉國際台灣胡蘿蔔日活動今天熱鬧登場，吸引5、6000名民眾參與，雲林縣長張麗善、前總統馬英九等人，與民眾一起體驗拔蘿蔔樂趣，現場氣氛相當熱鬧。

張麗善致詞表示，東勢鄉是台灣主要胡蘿蔔產地之一，種植面積約160公頃，產量占全國1/3，東勢鄉公所與在地企業「VDS活力東勢」為了推廣雲林胡蘿蔔，將每年3月第1個週六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」，並於今天舉辦首次「國際台灣蘿蔔日」暨農特產行銷活動。

張麗善指出，雲林東勢的胡蘿蔔銷往日本、東南亞等地的訂單穩定成長；在地企業VDS活力東勢的胡蘿蔔汁不僅在國內各大賣場、超商都有通路，就連星宇航空也採購VDS胡蘿蔔汁，更成功外銷東南亞及歐美國家。

張麗善說，VDS活力東勢生產的胡蘿蔔是「雲林良品」，企業VDS與在地農民契作，讓農民有穩定收入。未來縣府將持續打造更多「雲林良品」，把雲林優質的農特產品，行銷推廣到國際市場。

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VDS活力東勢總經理王文星指出，東勢鄉因屬砂質壤土、排水性佳，栽種出的胡蘿蔔品質特優，公司與縣府、公所合辦千人拔蘿蔔活動，希望讓民眾體驗拔蘿蔔的樂趣，並順道品嚐東勢胡蘿蔔的美味，今天則吸引5、6000人參加，現場相當熱鬧。

活動現場除了千人拔蘿蔔外，還有東勢在地小農及迴游青農精心栽種的農特產品展售，包括蒜頭、洋蔥、小黃瓜、蘆筍及小番茄等多樣鮮美的農產品；另外，特色餐車料理都是使用在地食材烹調的美味料理；還有樂團表演，以及有獎徵答活動。（編輯：謝雅竹）1110305