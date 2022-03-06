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柯文哲插旗新北聯服處 侯友宜：做好市政最重要

2022/3/6 13:47
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（中央社記者王鴻國新北6日電）民眾黨新北市議員參選人陳世軒明天將在新莊成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，對此，新北市長侯友宜表示，每個人在自己工作角色上，好好把市政做好才是最重要。

侯友宜出席竹林山觀音寺捐贈消防器材儀式後接受媒體聯訪表示，感謝觀世音菩薩的慈悲，感謝林口竹林山觀音寺所有信眾大德，給新北市大力支持，讓新北市未來會越來越好。

民眾黨新北市議員參選人陳世軒明天將在新莊成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，被媒體解讀為台北市柯文哲將在新莊設立第1個聯合競總。

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對此，侯友宜表示，「我是新北市市長，最重要的是希望來到新北市的人都能夠為新北市多做事，而且了解新北市」，每一個人在自己的工作角色上，全力以赴好好把事情做好，才是最重要的。

媒體追問對淡北道路案進度的問題，侯友宜表示，中央在審核淡北道路的開發，主要以北部的完整路網來做通盤性考量，期待中央地方一起合作，讓淡北道路、讓北部交通路網，都能夠非常順暢，帶動起新北及台北的蓬勃發展。（編輯：方沛清）1110306

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