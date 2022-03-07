台南北區中興新城公辦都更 估添逾百戶社宅

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府推動北區中興新城（東興段）土地都更案，今天與得標業者簽約，預計規劃近544個住宅單元，市府可取得約114戶社會住宅，預計明年動工，2027年完工。

台南市政府都市發展局下午在永華市政中心舉辦「北區中興新城（東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號）土地都市更新案」簽約儀式，由市長黃偉哲與招商得標的中德建設公司代表簽約。

黃偉哲致詞指出，台南市近年經濟發展火熱，不動產價格也不斷翻揚，但對剛出社會的新鮮人或弱勢者而言負擔較大，因此有社會住宅方面需求，提供青年及弱勢族群可負擔的優質居住空間，此次公辦都更案，市府將透過都市更新容積獎勵方式，取得約114戶社會住宅，可為市庫節省不少經費。

台南市都發局長莊德樑表示，北區東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號基地位於東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，土地面積約6158平方公尺，緊鄰成功大學及台南公園，此公辦都更案預計規劃12至23層大樓，近544個住宅單元，未來可望成為文化綠意生活區。

莊德樑指出，藉由實施都市更新加速地區發展，同時透過都更容積獎勵取得社會住宅方式，期望達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，創造市民、公部門與投資者多贏效益。（編輯：張雅淨）1110307