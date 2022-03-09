雲林縣民平均壽命低於全國 張麗善宣布2022運動元年

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣長張麗善今天宣布2022為雲林全民健康運動元年，她表示，雲林縣民平均壽命78.74歲，低於全國平均80.84歲，盼透過推廣政策培養民眾運動習慣，延長民眾壽命和保持健康。

張麗善今天與雲林全民健康運動年代言人林義傑、健康運動推動志工亦是雲林國中老師沈金永一同出席記者會，共同宣布2022為雲林全民健康運動元年，今天開始啟動。

張麗善致詞時表示，雲林縣為高齡化城市，可是縣民平均壽命78.74歲，低於全國平均80.84歲，其中原因值得探討，所以雲林縣政府將募集1萬名縣民擔任雲林縣民健康大數據受測者，透過數據了解民眾運動習慣、睡眠品質等，縣府也會針對大數據分析提出相關政策。

張麗善說，從本月12日起在20鄉鎮接力舉辦一系列健行或相關運動推廣活動，縣府所有局處也將集結資源響應健康運動政策，培養民眾運動及健康管理習慣。

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林義傑接受媒體聯訪時提到，民眾常常把勞動當運動，這是不正確的觀念，其實運動健康要導入日常生活非常容易，民眾可以先從健走開始，循序漸進到慢跑，甚至是球類運動。

為了讓民眾越動越健康，雲林縣府創立雲林健康運動資訊平台，民眾可選擇有興趣的項目點閱、觀看，除此之外也有健康及運動專屬頻道，民眾可藉由影片或圖片的呈現，相互分享運動及健康訊息。（編輯：陳仁華）1110309