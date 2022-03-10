新北王牌搜救犬貝塔榮退 喜迎新家人享退休生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有新北搜救犬隊王牌稱號的比利時狼犬貝塔（Beta）10日退休，消防局特別舉辦退役認養儀式，以嫁女兒的心情把貝塔交給她的新家人，後續也將定期關心及訪視。（新北市消防局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北10日電）有新北搜救犬隊王牌稱號的狼犬貝塔（Beta）今天正式退休，消防局特別舉辦退役認養儀式，用嫁女兒的心情把貝塔交給她的新家人，盼貝塔在優質環境中健康快樂地享受退休生活。

新北市政府消防局今天下午發布新聞稿指出，貝塔（Beta）是比利時狼犬，6月個大就開始接受搜救訓練，是台灣首隻獲國際IRO（International Search and Rescue Dog Organization）搜救認證的搜救犬。

貝塔曾參與大大小小災害，立下戰功無數，最為人稱道是在2018年花蓮重大震災中找到第一名罹難者。

貝塔今年屆齡（8歲）退役，消防局經開放民眾認養申請、資格審查及領犬員實地前往認養家庭訪查評估，最終選定王先生一家，盼貝塔退休後能在優質環境中展開新生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局專員陳顥丰告訴中央社記者，王太太當初因家中寵物過世，剛好看到認養資訊就來報名，住在寵物友善社區且有過飼養大型犬經驗，家中還有1名就讀國小的孩子和貝塔作伴；自1月28日起試養至今天結束，效果良好。

消防局長黃德清在新聞稿中表示，搜救犬是消防局非常重要的工作夥伴，雖然感到不捨，但也很高興搜救犬能在一個愛護牠們的家庭環境中頤養天年，後續將定期關心及訪視，另也呼籲社會大眾以認養代替購買。（編輯：張銘坤）1110310