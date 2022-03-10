桃園工業服務業普查處揭牌 3不2會原則查13萬廠商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市政府成立「桃園市工業及服務業普查處」，市長鄭文燦（左4）等人10日主持揭牌儀式，鄭文燦指出，工業及服務業普查是政府每5年辦理1次的重要基本國勢調查，預計訪查逾13萬家廠商，作為未來經濟發展計畫參考依據。中央社記者葉臻攝 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市政府成立工業及服務業普查處今天舉行揭牌儀式。市長鄭文燦表示，預計動員超過800名人力，將秉持「3不+2會」原則訪查逾13萬家廠商，作為未來經濟發展計畫參考依據。

鄭文燦上午出席「桃園市工業及服務業普查處成立暨揭牌儀式」時表示，工業及服務業普查是政府每5年辦理一次的重要基本國勢調查，此次普查期間為今年6月1日至7月31日，並於5月18日至6月30日開放網路填報作業。

鄭文燦說，此次普查範圍包括公司、商號、工廠及診所等廠商對象，目前桃園公司登記及商業登記各約6萬5000家、工廠登記約1萬2000家、診所則有1600家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦表示，普查員將秉持「3不+2會」訪查原則，「不」會洩漏受查廠商資料給任何人、「不」會詢問與普查表無關的資料、「不」會要求提供帳戶或存摺，以及「會」佩戴普查員證、「會」遞（寄）送函文給受查單位，方便廠商識別。

桃園市政府主計處長林世杰表示，普查內容包括廠商基本資料、經營項目、人力運用情形，以及收入、支出、資產等核心項目，透過普查瞭解桃園市工業及服務業經營概況、資源分布、生產結構及各項營運特徵，作為未來經濟發展計畫的參考依據。（編輯：方沛清）1110310