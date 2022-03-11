林智堅校園巡迴演講 盼學生更關心家鄉發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市長林智堅11日下午前往建功高中演講，他說，他當市長的初衷就是希望能改變自己的家鄉，為新竹打造更好的生活，透過設計力導入公共建設，翻轉城市，例如改造地下道、公園、新建美麗校舍等。中央社記者魯鋼駿攝 111年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市長林智堅今天下午到建功高中演講，有學生對他的印象是「很會蓋公園」，林智堅說，這些建設都是市民需要的，也透過設計力導入，提升城市美感。

林智堅演講前接受媒體聯訪表示，他的任期將於今年結束，2月底啟動「小智返校日」校園巡迴演講，幾場下來讓他感受到教育改革後，學生們更懂得表達自己，期盼孩子們聽完演講後，能更關心自己家鄉、城市。

演講開始前，現場開放學生上台說出意見，有學生建議林智堅可以在新竹市舉辦動漫展，也有學生希望校車可以晚點發車，就不用那麼早起。林智堅針對學生的建議逐一提出回應。

林智堅演講時說，他當市長的初衷就是希望能改變自己的家鄉，為新竹打造更好的生活，透過設計力導入公共建設，翻轉城市，例如改造地下道、公園、新建美麗校舍等。

林智堅說，很多人叫他「公園堅」，近年新竹市的建設其實都是市民需要與想要的，包括關新公園、新竹公園、動物園、孔廟等，建設完成後不僅提供市民休憩好去處，也吸引更多遊客到訪。

林智堅強調，他上任後不僅沒有債留子孫，更還債新台幣32億元，而他去年提出大新竹合併升格，是希望能藉合併讓事權統一、有資源做更多事，解決交通、環境、教育、醫療等問題。

高一蔡姓學生接受訪問表示，聽完演講才了解竹市兒童比例高，所以爸媽們對公園有強烈需求，市長才會一直蓋公園；她也希望輕軌能趕快蓋好，解決可怕的塞車問題。

高二徐姓學生則說，她的母親很喜歡林智堅，得知市長要到校演講，感到相當羨慕，「我一定要跟市長合照，回家炫耀」。（編輯：張銘坤）1110311