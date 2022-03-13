新北市扮滑板運動推手 首座公辦民營室內場啟用

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（中央社記者沈佩瑤新北13日電）新北市政府今天指出，活化再利用原新店區直潭市民活動中心，打造成全台首座公辦民營室內滑板場啟用。市府也研議在鶯歌、樹林等區推動戶外場地，盼滑板運動蓬勃發展。

新北市長侯友宜下午到新店區主持全台首座公辦民營室內滑板場啟用活動，他致詞時指出，這是全台首座專屬滑板運動的室內練習場，克服氣候因素與共用設備困境，也活化原本的直潭市民活動中心。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，滑板項目已列入2024巴黎奧運比賽項目，同時也是年輕人最喜歡挑戰的極限運動之一，新北市以公辦民營方式，規劃可練習與比賽的室內場地，盼讓滑板運動在新北市蓬勃發展。

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侯友宜指出，市府也研議在鶯歌區公四及公八公園、樹林體育園區等區域推動戶外滑板運動場；另針對滑板選手的培訓，新北市教育局會全力支援，只要有好的表現就會給予獎金獎勵，鼓勵選手代表新北、更代表台灣爭取光榮。

新北市政府體育處說明，今天正式啟用的室內滑板場，由新店區公所出租場地，承租的滑板廠商自行挹注約新台幣200萬元經費建置硬體設施等，公私協力一起完成，希望奠定滑板運動發展基礎，帶動民眾運動風氣，同時提升競技實力。（編輯：戴光育）1110313