屏東百里侯之爭 綠營三雄全力拚初選

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）民進黨屏東縣長初選激烈，綠營三雄卯足全力。鍾佳濱憂心初選成為「代理人之爭」；莊瑞雄回應，光明正大是黨內競爭基本價值；周春米則說，屏東有責任推出最強候選人。

民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米都已向中央黨部完成登記參與初選，將在4月6日至8日進行民調，3人近期以來卯足全力爭取鄉親支持。

鍾佳濱舉辦縣長初選說明會，邀請曾任屏東縣政府勞工處長的林德輝助選。服務處發布新聞稿指出，民進黨初選至今彷彿成了蘇震清與潘孟安兩方陣營的「代理人之爭」，一邊宣稱已舉辦3000場座談會，一邊則說要舉辦17場千人便當會，雙方動員拚排場、拉幫結派壯大聲勢，而非以對屏東願景爭取選民支持，這並非鄉親所樂見。

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針對鍾佳濱團隊「代理人之爭」說法，莊瑞雄服務處發布新聞稿回應「初選階段都沒有辦法整合自己派系，未來如何整合大家？」爭取盟軍支持也是一種整合，但「絕對不要當吳三桂引清兵入關」。莊瑞雄說，相信選民都非常感同身受，也擔心民進黨的價值在這次選舉遭到國民黨的破壞。光明正大、公平競爭本就該是政黨黨內競爭基本價值。

周春米則透過影片回應，民進黨在屏東獲得近5成支持度、縣長潘孟安施政滿意度高達9成，民進黨有責任在屏東推出最強候選人。因此初選競爭可以想像，必須各自努力，競選手段不要讓小英主席與支持者憂心，選後大家更要團結對外。（編輯：孫承武）1110314