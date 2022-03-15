新北續推建教合作 600萬獎學金300學子受惠

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市持續推動「新北學霸－建教合作圓夢獎學金方案」，市長侯友宜今天表示，今年將補助新台幣600萬元獎學金，共300名建教生受惠，每人可獲2萬元。

侯友宜上午到板橋區中山路的能仁家商建教合作機構「快樂髮型」店，實際體驗學生的美髮設計實習過程，隨後舉辦「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」記者會，宣布今年將提供600萬元獎學金，補助300建教生。

侯友宜接受媒體聯訪表示，參與體驗後了解建教實習同學們的辛苦，因為美髮和設計等工作都是非常專業，尤其是美髮設計師從護髮開始，了解每個人髮質不同及處理方式，再來洗髮及吹出髮型，這些都是不容易的專業技能。

媒體問他的頭髮如何整理，侯友宜笑說都是在市府理髮部剪髮，平頭剪頭髮是最簡單，他都是自己洗髮，一下子就好了，迅速又好整理。

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他表示，這幾年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，有很多學業優異的技職學生在建教合作過程中學習，因此提供圓夢獎學金，希望能幫助他們安心就學，人生築夢。

教育局發布新聞稿表示，新北辦理建教合作廠家共約450家，今年全市有9校9科共2055名建教生，市府推動「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，自109年補助400萬元、110年因應疫情加碼補助，金額為600萬元，今年持續補助600萬元，共300名建教生受惠。（編輯：方沛清）1110315