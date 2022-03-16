雲林縣農業處長酒駕 縣府：請辭與酒駕無關

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雲林縣前農業處長吳芳銘12日深夜酒駕自撞，也剛好當天請辭獲准；縣府新聞處16日澄清，吳芳銘以個人因素多次請辭，縣長張麗善12日下午批准，請辭與酒駕並無關聯。圖為110年12月吳芳銘出席斗六茂谷柑節活動。中央社記者姜宜菁攝 111年3月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣前農業處長吳芳銘12日深夜酒駕自撞，也剛好當天請辭獲准，縣府新聞處今天澄清，吳芳銘以個人因素多次請辭，縣長張麗善在12日下午即批准，請辭與酒駕並無關聯。

記者向虎尾警分局查證確認，吳芳銘在12日深夜自行開車行經虎尾鎮，自撞路邊的轎車，民眾報案；吳芳銘酒測值為0.81，全案依公共危險罪移送法辦。

雲林縣政府新聞處長羅楚東接受媒體聯訪時表示，吳芳銘酒駕發生在12日深夜，但事實上同一天稍早，吳芳銘已向縣長請辭獲准。

羅楚東說，吳芳銘因個人因素，在去年底即向縣長請辭，雖經縣長多次慰留，吳芳銘仍辭意甚堅，因此縣長於12日下午批准辭呈，也即刻生效。

羅楚東強調，縣長張麗善感謝吳芳銘任內對雲林縣農業推廣的努力與付出，但酒駕行為就是不對，該案已交付法律裁處。

雲林地檢署表示，吳芳銘經檢察官複訊後，檢方予以緩起訴處分，諭令繳交緩起訴金新台幣10萬元，並接受法治教育課。（編輯：李錫璋）1110316