慶祝HBL光復高中奪冠 市府設光復英雄看板

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為慶祝新竹市光復高中勇奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市政府大廳17日起設置「光復英雄」看板，印上球員場上帥氣身影，市長林智堅（中）表示，即日起至20日止，民眾來此打卡並完成任務，還可免費兌換限量雞排。中央社記者郭宣彣攝 111年3月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）慶祝竹市光復高中勇奪校史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，新竹市政府大廳今天設「光復英雄」看板，即日起至20日止，民眾來此打卡並完成任務，還可免費兌換限量雞排。

新竹市長林智堅向中央社記者表示，即日起，新竹市政府大廳設置「光復英雄」看板，並以「光復籃猿 制霸全國」霸氣字樣為題，印上12名球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌。

林智堅說，現場，還有5名球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡，另，市府大廳也設有留言牆，可在便利貼寫下想對球員、教練說的話。

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新竹市政府提供新聞資料表示，市府大廳看板開放時間即日起至20日，每日的上午8時至晚上11時，民眾前來拍照並完成任務，可至指定店家免費兌換雞排，雞排領取時間則為19、20日，每間店數量有限、送完為止。預計總共發放5000份。

市府指出，除了免費雞排，明天晚上7時將於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，市長林智堅與光復高中籃球隊12名球員、教練團，將現身同歡。（編輯：張銘坤）1110317