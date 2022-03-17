金門石蚵小麥文化季 攜手好想兔打造嘉年華

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣金寧鄉石蚵小麥文化季4月23日在古寧頭和平紀念園區登場。鄉公所表示，今年結合人氣貼圖IP「好想兔」，邀民眾共遊麥田並體驗剝蚵，讓大家好想吃、好想玩、好想動。

金寧鄉公所發布新聞表示，今年石蚵小麥文化季活動自4月23日起至5月22日，長達1個月。不同於以往，今年邀請LINE貼圖冠軍「好想兔」合作，一起打造一座兒童嘉年華會。

鄉公所說，當天除了邀請「好想兔」人偶與大家同樂外，並規劃「好想兔」專區，結合金寧鄉石蚵麥田景觀的「好想拍」拍照打卡展區，以及「好想買」好想兔特售商品展售區，藉由人氣IP的合作，刺激金寧鄉的旅遊人潮，

鄉長楊忠俊表示，開幕當天安排東森yoyo台的Kiwi姊姊和「好想兔」、「蚵寶小妞」將與大家相見歡，還有英雄聯盟的街舞演出，適合闔家大小同來欣賞。現場安排40個園遊會攤位，將邀請金門在地文創美食及童玩商家共同參與。預計4月初受理報名。

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系列活動方面，有結合在地北山洋玩藝民宿合作的探蚵林體驗活動，帶民眾品嚐金寧鮮甜的石蚵滋味、以麥穗捲成方塊規劃設計滑步車的賽道，讓小朋友猶如在麥田體驗滑步車競速樂趣。

剝蚵比賽4月24日登場，獲勝者依名次可獲得1到5公升罈裝金門高粱酒。另外，每年石蚵小麥文化季重頭戲─千人剝蚵體驗活動，預計5月1日下午2時30分在北山出海口登場，帶領大家體驗蚵民剝蚵的樂趣。（編輯：謝雅竹）1110317