東部海岸線退縮威脅鐵公路安全 劉櫂豪籲未雨綢繆

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）東海岸因海浪侵蝕，海岸線退縮威脅鐵公路安全，退縮最多的已超過300公尺。民進黨立委劉櫂豪要求工程會未雨綢繆提相關因應對策。

立法委員劉櫂豪服務處今天發布新聞稿指出，劉櫂豪昨天在立法院交通委員會質詢行政院公共工程委員會主委吳澤成，有關東部海岸線侵蝕，對公鐵路運輸造成安全疑慮，要求工程會應未雨綢繆，提出相關因應對策。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，東部海岸線侵蝕嚴重，陸地持續減縮，對公路及鐵路運輸都有安全疑慮，尤其南迴線緊鄰海岸線，需要及早做出因應對策，目前水利署與公路總局已有在做監測，希望工程會要長期持續關注此事，跨部會研議合作，提出因應辦法，維護民眾生命財產安全。

劉櫂豪說，吳澤成當場允諾他的要求，會盡速辦理。

台東海岸北起長濱大峰南迄達仁鄉南田，總長172公里，以台東市為中心，南邊是沙岸，北邊則是沙岸和岩岸混合，不管是沙岸或岩岸，海岸侵蝕相當嚴重。

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國立台南成功大學水利及海洋工程系多年前做過調查，台東市海岸在民國47至68年共退縮約40公尺，68至89 年退縮120公尺，總退縮160公尺，利嘉溪往南海岸後退高達200公尺。經八河局緊急築凸堤養灘，已發揮明顯效果，把陸地找回來，並植綠被植物，或鋪陳塊石，強化海岸。

不僅台東市退縮嚴重，東海岸的長濱鄉和成功鎮海岸，以及南迴線的大武、金峰海岸，30年退縮200公尺至300公尺，多處路段海浪已經打到省道上，甚至在成功鎮麒麟海邊台11線省道已經3次被海水淹沒，遷移3次。 （編輯：郭諭儒）1110318