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台61路面疑遭重車輾壓破大洞 工務段搶修完成

2022/3/18 14:18（3/18 14:46 更新）
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台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
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（中央社記者葉臻桃園18日電）台61線南下43.2公里處內側車道，昨天疑似因為遭超重車輛輾壓、出現巨大破損，中壢工務段昨晚封路完成搶修，針對其餘路面破損也陸續補修中。

交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段向媒體表示，昨天上午工務段坑洞修補廠商巡修時，在台61線南下43.2公里處內側車道發現巨大破損，讓行經車輛十分顛簸。

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中壢工務段表示，由於內側車道破損如坑洞，周圍有破損石塊，為避免用路人危害，第一時間布設簡易交維設施警示，經查此破損疑似是受到超重車輛輾壓，造成路面下陷、裂開。

中壢工務段表示，昨晚已緊急進場改善，並封閉台61線主線南下42至43.2公里主線車道，現已完成補修、恢復通車；台61線16公里至55公里這段區間，前陣子也因大雨造成路面破損情形，近期陸續修繕中。（編輯：張芷瑄）1110318

台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段緊急封路搶修。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段緊急封路搶修。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損，中壢工務段連夜搶修完成。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
台61線南下43.2公里處內側車道，17日疑似因遭超重車輛輾壓，出現巨大破損，中壢工務段連夜搶修完成。（中壢工務段提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月18日
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