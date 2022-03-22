更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市議員林穎孟辦公室遭調查局搜索
首頁 / 地方

新北抽檢清明節91件應景食品 2件不合格

2022/3/22 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市衛生局日前抽驗清明節91件應景食品，其中2件不合格，分別為「發糕」防腐劑超標，及標示「有機甘藍」卻含農藥殘留，已命下架回收依法開罰或移請所轄農業機關追辦。

衛生局副局長許朝程今天召開記者會公布抽檢結果，他表示，此次抽驗全素祭祀食品檢驗素摻葷（動物性成分）及潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品、豆製品等檢驗防腐劑、漂白劑、總黃麴毒素、農藥殘留、硼酸及其鹽類、著色劑及殺菌劑等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，抽驗共有2件違規食品，1件為「發糕」檢出防腐劑去水醋酸 0.75 g/kg（標準：不得檢出），違反食品添加物使用範圍及限量標準，針對食品業者已命其下架回收違規產品，並依食品安全衛生管理法開罰新台幣3萬元。

他表示，另1件為「有機甘藍」檢出農藥殘留殺蟲劑Thiamethoxam 賽速安 0.02ppm，雖檢出值符合農藥殘留容許量標準，但因產品具有機農產品標章，疑涉違反有機農業促進法相關規定，已移請供應商所轄地彰化縣政府農業機關追辦。（編輯：方沛清）1110322

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族