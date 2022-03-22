小琉球潮間帶管理站啟用 取得觀光生態保育雙贏

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在氣候變遷及觀光的壓力下，屏東縣政府站在保育的立場，試圖以科技方式強化管理，建置「小琉球潮間帶管理站」22日落成啟用，縣長潘孟安（右）前往體驗。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣政府為取得小琉球當地潮間帶觀光發展及生態保育雙贏局面，建置杉福及漁埕尾潮間帶管理站站體，「小琉球潮間帶管理站」今天落成啟用，提供貼心服務。

「小琉球潮間帶管理站」今天舉行落成典禮，由屏東縣長潘孟安及貴賓等共同為管理站剪綵啟用，並邀請阿卡貝拉樂團以1曲優美的「海洋」拉開序幕，吸引不少民眾與遊客共襄盛舉，場面精采熱鬧。

潘孟安致詞表示，在氣候變遷及觀光的壓力下，縣府站在保育的立場，試圖以科技方式強化管理，並改變過去的管理模式，琉球漁業資源保育區自民國89年成立後，陸續劃設杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區。

他指出，在海洋委員會支持下，於110年籌辦建置人流辨識等多項資訊系統，建置網路申請系統「潮琉生態保育網」，方便遊客行前預約，人工智慧（AI）人流辨識資訊系統今天開放預約，4月1日開始推行，將採現場及網路雙軌併行方式辦理，並滾動式調整實施方式。

潘孟安說，4月1日開始推行後，能即時掌握人流動態、生物資訊，並建立大數據，為小琉球生態環境、產業觀光帶來雙贏效益，展現潮間帶的盎然生機。

他表示，縣府近年不僅培育在地年輕人擔任導覽解說員，同時也與漁業部分溝通協調，讓海龜有友善復育環境，這次更透過海洋保育署的協助，導入AI科技，使潮間帶從環境到導覽都能全方位監控。

屏東縣海洋及漁業事務管理所指出，縣府以海洋意象規劃杉福及漁埕尾潮間帶管理站站體，簡單清新的貨櫃設計及顏色搭配象徵潔淨的海洋，即日起開放網路預約，退潮時每1個小時為1個時段、每個時段限額300名，遊客可由網路或管理站展示螢幕即時得知潮間帶人數、生物資訊及保育規定等。

另外，提供貼心服務，29日至31日杉福站將提供現場諮詢。（編輯：戴光育）1110322