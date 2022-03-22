遭批市議員初選不中立 趙天麟：樂為所有參選人推薦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市民進黨市議員初選競爭激烈，多名新潮流菊系市議員擬參選人今天批市黨部黨務不中立，偏袒特定對象。民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，初選競爭是常態，他樂為所有參選人推薦。

民進黨高雄市黨部辦理黨內初選領表登記，新潮流菊系市議員擬參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人原本今天要登記，但突然宣布擇日再登記，改開記者會控訴市黨部黨務不中立，偏袒特定對象。

民進黨前鎮、小港市議員擬參選人黃彥毓說，原本今天要登記，臨時改行程就是因為市黨部主委支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內和諧，自動調整時間彼此錯開，再擇期登記。

對此，屬於湧言會的民進黨立委兼高雄市黨部主委趙天麟表示，競爭是民主常態，難免有誤解、緊張，期許大家正面看待。他並表示，批評他黨務不中立是假議題，黨部在很多事件處理都扮演黨公職最佳後盾。

趙天麟說，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，合照或錄音等，可惜批評者所屬派系沒有尋求他助選，卻一味批評。他說，主委在公開場合或跑攤時，遇到民進黨參選人都會一一介紹，為大家加油打氣，沒有差別待遇。

趙天麟並指出，他已安排在26日下午2時至4時於市黨部1樓架設攝影棚，歡迎參選人前往接受推薦，不克參加者可另外安排時間。

趙天麟強調，初選雖然競爭，但能通過初選的都會是一等一的好人才，這次民進黨要提名35席市議員就是要拚議會席次過半，協助爭取連任的市長陳其邁在未來施政上有更好的政治基礎。（編輯：陳仁華）1110322