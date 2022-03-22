水公司23日桃園市施工 3千多戶停水11小時

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府經濟發展局今天表示，明天將進行龜山區文化二路185巷管線汰換，及龍潭廠分區計量管網改善工程，分別有約2500戶及668戶民眾受影響停水11小時，工程如遇雨順延一天。

經發局發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區文化二路185巷管線汰換工程」，預計明天下午1時起至晚間12時止進行施工停水11小時，停水戶數約2500戶。

經發局指出，停水區域集中在龜山區文化里多處路段含巷弄，包括復興一路雙號側（8號到158號）、復興三路單號側（1號到87號）、文化一路雙號側（6號到86之3 號）、文化二路單號側（13號到191之3號）、復興北路、復興南路、文昌一街、文昌二街、文昌三街、文昌五街。

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經發局表示，另外，「龍潭廠分區計量管網改善工程」，預計從明天上午10時起至晚間11時進行施工停水11小時，停水影響範圍為大溪區瑞興里，停水戶數約668戶。

經發局指出，相關工程如遇雨順延一天，民眾可於停水前6小時完成儲水並節約用水，同時提醒民眾在停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後若仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局協助處理。（編輯：張銘坤）1110322