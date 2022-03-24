國民黨市議員第1梯次初選登記 松山信義人數多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北24日電）各黨備戰年底議員選舉，國民黨台北市黨部今天表示，市議員登記初選第1梯次共23人；中正萬華、松山信義投入選舉人數多，參選爆炸。

國民黨台北市黨部日前公布民國111年議員提名登記辦法，分2梯次領表登記，第1梯次為北市第1選區（士林北投）、第3選區（松山信義）、第5選區（中正萬華）及平地與山地原住民，登記至今天截止。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹接受媒體電訪說，市議員第1梯次登記初選共23人，第1選區5人、第3選區8人、第5選區7人，山地原住民2人、平地原住民1人。

黃呂錦茹指出，第1選區登記現任議員3人、新人2人；第3選區現任4人、新人4人；第5選區現任3人、新人4人；山地原住民現任1人、新人1人，平地原住民僅現任1人。

她表示，北市第1選區登記初選現任國民黨議員包含汪志冰、張斯綱、陳重文，新人為黃子哲、林杏兒。

北市第3選區現任議員有王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽，新人是田方倫、詹為元、陳俞亦、滿志剛；黃呂錦茹說，陳永德未登記，保留1席，新人僅提名1席。陳永德接受媒體電訪指出，若徵召考慮參選。

黃呂錦茹指出，北市第5選區國民黨現任議員包含郭昭巖、應曉薇、吳志剛，新人有林冠勳、李有宜、周世雄加上恢復黨籍的鍾小平；山地原住民有新人、現任各1人登記，平地為現任議員登記。

國民黨北市議員第1階段初選民調4月2日至27日，提名部分，第1選區4席、第3選區6席、第5選區4席，平地及山地原住民各1席。（編輯：張銘坤）1110324