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濁水水利發電所推修復 盼轉型博物館秀百年風華

2022/3/25 15:00（3/25 15:31 更新）
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台電濁水水利發電所興建至今逾百年，現為雲林縣定古蹟，相關修復工程25日開工，盼展現百年風華，未來作為水力發電博物館對外開放。中央社記者姜宜菁攝 111年3月25日
台電濁水水利發電所興建至今逾百年，現為雲林縣定古蹟，相關修復工程25日開工，盼展現百年風華，未來作為水力發電博物館對外開放。中央社記者姜宜菁攝 111年3月25日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）台電濁水水利發電所興建至今逾百年，現為雲林縣定古蹟，相關修復工程今天開工，台電將花費近1500萬元修舊如舊，盼展現百年風華，未來作為水力發電博物館對外開放。

台電公司明潭發電廠長劉演鎮今天到位於雲林縣林內鄉的濁水水利發電所主持修復開工典禮，台電人員並說明未來修復計畫。雲林縣議員邱世文等人皆到場關心，盼修復後可帶動地方觀光。

劉演鎮指出，濁水水利發電所興建於西元1921年為供嘉南大圳、烏山頭水庫工程用電而興建，建築形式為巴洛克式無梁柱、無鋼筋的磚牆結構，內有發電機組3部，取濁水溪、清水溪的水，利用約16公尺的水頭落差，形成川流式水力發電，曾每年平均發電量約1000萬度。

劉演鎮說，濁水水利發電所是唯一平原川流式水力發電所，具有水力發電技術上的意義，在西元2004年列為雲林縣定古蹟，隔年機組除役並原地保留。

劉演鎮表示，濁水水力發電所興建逾百年，但所內的構造物及機組至今均無做任何改建，此次修復工程包括屋面修復、蟲蟻防治及結構補強等工程，整修經費近新台幣1500萬元，預計明年4月完工，重現濁水水利發電所百年風華。

邱世文指出，濁水水利發電所是「人瑞級」電廠，期待古蹟修復，讓濁水發電所風華再現，進而帶動林內觀光。（編輯：戴光育）1110325

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