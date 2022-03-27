為省錢將車停收費車格外 彰警：若為人行道將開罰

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）網友在臉書貼照片指，民眾前往彰化市1間美妝店消費，為節省停車費將車停在收費停車格外；警方表示，民眾停車位置為柏油路與水泥地分隔線，如該地點為人行道，將依法開罰。

有網友在臉書社團「彰化人大小事」貼出照片指出，彰化市金馬路1間美妝連鎖商店外的收費停車格都無人使用，民眾為節省停車費，將車子停放在停車格外，形成整排停車格外停滿汽車的場景，砲轟車主此舉為「自私又可恥的行為」。

彰化縣警察局彰化分局五組組長吳銘添今天接受媒體聯訪時指出，警方現場勘查發現，民眾停車位置為柏油路與水泥地分隔線，他們將會同相關單位，釐清該處是否為人行道，如果是人行道，將依道路交通管理處罰條例開罰新台幣600元至1200元罰鍰。

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彰化市長林世賢接受媒體聯訪指出，經市公所了解後，停放在停車格外車輛可能已占據人行道用地，呼籲駕駛人不要為節省每小時20元停車費，故意將車子停在停車格外。

不過中央社記者下午前往現場發現，原本停放在停車格外的車輛大多已駛離，只剩1輛汽車停放在停車格旁空地，記者詢問美妝店業者是否有請民眾將汽車停進停車格，業者僅低調表示不願受訪。（編輯：黃世雅）1110327