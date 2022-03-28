王義川批盧秀燕賣青創園區用地 中市府：未出售

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（中央社記者蘇木春台中28日電）宣布參選台中市長的民進黨籍前台中市交通局長王義川，今天批評台中市長盧秀燕上任後，出售水湳青創園區用地；台中市政府表示，前市府規劃「青創園區」用地皆未出售，持續招商中。

王義川今天與市議員參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華等人，於台中市政府旁召開記者會，批評台中市長盧秀燕上任以來，向財團及建商靠攏，將前市府規劃用來協助青年安居樂業的水湳創新園區、社會住宅預定地，賣給財團和建商炒房，總金額達新台幣512億元。

王義川會中表示，盧秀燕執政3年多，總共公開標售大面積土地至少9次，遍佈山海屯，其中西屯、北屯標售的土地，都將被建商拿來做為豪宅用地炒高地價。

王義川說，盧秀燕一改原市府在水湳區段徵收，希望能保留部分土地建立年輕人新創基地的規劃構想，民國108年3月起分二次，積極公開標售38筆土地，帶動台中市整體房價飆升。

台中市政府透過新聞稿表示，依105年前台中市長林佳龍市府公告都市計畫的版本，原本規劃作為「青創園區」的「創研一」共13.67公頃，目前「一筆都沒出售」，仍由台中市政府經濟發展局持續招商中。

中市府指出，市府108年公開標售創研段4筆土地，使用分區屬於創研二，其容許做為連棟住宅、集合住宅、商務住宅、學前教育設施、社區遊憩設施、醫療保健設施、社會福利設施、辦公室事務所及工商服務業等類別使用，不屬於「青創園區」的範圍，標售所得價金也將全數償還開發債務，降低利息負擔。

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中市府表示，經統計108至110年，水湳機場原址區段徵收標售186億元，另標售太平新光及廍子地區、北屯機廠、台中糖廠及高鐵台中站等區段徵收區土地，約324.7億元。

另外，民進黨將徵召人選參選台中市長，立法院副院長蔡其昌呼聲高，王義川接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文徵召的人選，他們都會全力支持，他已經準備好盧秀燕的5大爭議、10大台中市政策與遠景，林佳龍多次表明年輕人接棒台中市府，「我們6年級生準備上場」。（編輯：黃世雅）1110328