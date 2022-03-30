台中北屯國民運動中心開工 將打造專業滑冰場

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市政府今天舉行北屯國民暨兒童運動中心工程開工典禮，台中市長盧秀燕表示，完工後北屯區民眾將擁有優質運動場域，還將打造專業滑冰場，造福中部滑冰選手。

台中市政府投入新台幣7億7841萬元興建北屯國民暨兒童運動中心，今天開工，預計民國113年8月完工，除規劃兒童運動、球類、泳池等空間，還打造專業滑冰場。

盧秀燕致詞表示，台中是首創國民運動中心結合兒童運動的城市，興建運動中心除了讓北屯區民眾擁有優質運動場域，也造福中部滑冰選手，獲得嶄新運動空間，完工後歡迎市民朋友親子一起來溜冰同樂。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，盧秀燕接受聯訪針對防疫是否會加嚴時指出，市府和民眾努力防疫，目前為止防疫效果有成，但市府不會掉以輕心。

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盧秀燕表示，這波疫情有些城市近幾天有數十例本土感染案例，因此市府也在各場域不斷提醒民眾，即使現在仍處於2級警戒，中央開放民眾拍照、致詞時可脫下口罩，但市府以身作則，出席活動盡量全程戴口罩。

清明連假將至，盧秀燕呼籲民眾落實防疫，例如可指派代表參加祭祖活動，既可慎終追遠，也可減少人員群聚；對於連假帶來的跨縣市人潮流動，台中市府戰戰兢兢、如履薄冰因應，不排除進一步加強限制，將視疫情滾動檢討，保護市民安全。（編輯：郭諭儒）1110330