花蓮玉里鎮出現稻熱病 縣府補助買藥防治

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣政府監測調查發現，玉里鎮部分水稻田有水稻稻熱病發生。進入稻熱病好發季，動植物防疫所表示，已編列預算每公頃補助300元，農友今起可至各鄉鎮市公所購買防治藥劑。

目前季節轉換，連日陰晴不定，田間濕度上升，花蓮縣政府今天發布訊息表示，經監測調查，發現玉里鎮零星水稻田有稻熱病疫情，農業處長陳淑雯和玉溪農會總幹事蔡宗翰前往田間勘查。

陳淑雯表示，稻熱病於溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時更加嚴重，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。花蓮縣南區第1期水稻「葉稻熱病」發生較早，且部分水稻已陸續進入分蘗期，一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治，避免葉稻熱病擴散蔓延成「穗稻熱病」，直接造成產量損失。

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動植物防疫所長周黃得榮說明，2022年稻熱病防治工作，總計11個鄉鎮市公所提出相關計畫，縣府將補助新台幣126萬元協助農友進行稻熱病防治工作，每公頃補助300元，預計可防治4200公頃水稻面積。今天起農友可至各鄉鎮市公所購買稻熱病防治藥劑，盡早把握防治時機。

經統計，花蓮縣全年1、2期水稻耕種面積累計約1萬7870公頃，截至2月底止，水稻有機驗證面積約有1360公頃。（編輯：孫承武）1110330