社工日 潘孟安與社工共進早午餐歡慶

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屏東縣政府2日在屏東可可園區舉辦「屏東縣社工日－縣長與社工們的早午餐約會」慶祝活動，社工人員及家屬與縣長潘孟安（前中）一同享用早午餐、聆聽音樂會並合影。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月2日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）今天是社工日，縣長潘孟安在屏東可可園區與縣內社工早午餐約會，也為社工製作限定版巧克力，潘孟安表示，縣府特別與特約計程車合作，保障社工在夜間或某時段能安全回家。

屏東縣政府在社工日於屏東可可園區辦理「屏東縣社工日－縣長與社工們的早午餐約會」慶祝活動，社工人員及家屬，與潘孟安一同享用早午餐，聆聽音樂會，渡過難得的悠閒時光。

潘孟安為感謝社工夥伴，結合屏東可可產業，特別為社工製作甜甜味道中又帶著微苦的巧克力，來代表「社工ㄟ滋味」。

潘孟安表示，社工在現今多元社會中，扮演舉足輕重的角色，人的一生所經歷的生、老、病、死，都會需要社工的幫助，彷彿千手觀音一般，無所不能，社會安全網絡也要靠他們來維持穩定，社會處特別與特約計程車合作，保障社工們在夜間或某些時段能安全回家。

潘孟安表示，今年「南高屏地區社會工作專業人員表揚」屏東獲10項大獎，展現屏東縣社工服務於多元領域，運用專業增進社會福祉，致力成為弱勢群體的亮光。

潘孟安在活動中，並表揚獲「全國社工專業人員表揚頒獎典禮」及「第8屆紫絲帶獎」的社工。

縣府社會處表示，屏東縣至去年底社會工作者總數859名（男169名，女690名）；公部門349名（男76名，女273名），私部門510名（男93名，女417名），較去年成長11%。（編輯：黃世雅）1110402