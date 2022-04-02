泡泡派對慶兒童節 陳其邁：高雄再設33處共融公園

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連假開跑，高雄市政府2日舉辦泡泡派對提前歡慶兒童節，市長陳其邁（後中右）也到場與大小朋友同樂，許多小朋友自備泡泡槍前來玩耍。中央社記者曾以寧攝 111年4月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高市府今天舉辦泡泡派對慶祝兒童節，高雄市長陳其邁出席同樂，他表示，市府以各項育兒政策體貼育兒家庭，今年預計再增設33處共融公園，盼呵護每一個寶貝快樂成長。

為慶祝兒童節，高雄市政府今天在社會局兒童福利服務中心前草地舉辦「用心陪伴、與您同樂」泡泡派對，吸引許多大小朋友參加。現場有穿著布偶裝的人員帶動跳，有許多小朋友自備泡泡槍前來玩耍，小朋友還「泡泡齊發」攻擊前來同樂的陳其邁，讓他不得不拉起帽子防禦，氣氛歡樂熱鬧。

陳其邁致詞表示，非常開心與大小朋友歡度兒童節，市府用心打造友善環境，以各項育兒政策體貼育兒家庭，這幾年公共化幼兒園增加到380班、也創辦7處公辦24小時定點計時托育，今年公托資源佈建更達53處，公共托育收費由從每月新台幣1萬3000元降到9000元。

陳其邁說，共融公園是親子同樂的重要空間，高雄市原有3處，任內已增設31處，今年預計再增設33處，全市將有67處兼具不同特色的共融公園，滿足大小朋友遊戲探索需求。

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高雄市政府社會局資料指出，高雄目前有22處育兒資源中心，且在桃源、那瑪夏等原民區也有設置，提供新手爸媽育兒指導、讓親子就近前往體驗學習。市府也結合民間資源捐募「青瘋俠」和「草莓妹」育兒資源車，走訪山區、海邊，將育兒資訊與福利服務主動送到社區。

歡慶兒童節，除了泡泡派對，社會局也推出「用心陪伴、與您同樂」網路親子活動，並串連育兒資源中心、育兒資源車推出繪本故事、親子律動、互動遊戲、親子歌謠、手做創意等各式親子活動，活動訊息可上社會局「小社的日常」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：郭諭儒）1110402

高雄市社會局2日邀請大小朋友到兒福中心參加「泡泡派對」，一同歡慶兒童節，高雄市長陳其邁（左3）也到場同樂，被小朋友用泡泡攻擊，趕緊拉起帽子防禦。中央社記者曾以寧攝 111年4月2日