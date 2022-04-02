澎湖鼎灣營區 搖身變文創園區

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澎湖湖西鼎灣春藝市集活動2日熱鬧展開，澎湖縣長賴峰偉（後右6）等人到場共襄盛舉，現場除有街舞、戰鼓舞獅等表演外、文創藝術工作者也進駐創作，還有各項農特產品展售，十分熱鬧。中央社 111年4月2日

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖縣長賴峰偉今天在參加湖西鼎灣春藝市集活動中表示，鼎灣廢棄營區將活化成為文創與養生園區，5月將動工，未來成為文創平台與養生的好所在。

湖西鼎灣春藝市集活動今天下午在湖西鼎灣廢棄營區開園，來自國內知名的草山樂坊、文創與街頭藝人等表演，民歌手陳宏銘也表演「湖西的心最美」與「Welcome to Penghu」等多首創作的歌曲，賴峰偉、議長劉陳昭玲、文化局長洪棟霖與馬公市長葉竹林等人與會，在雨中並聆聽歌曲與表演。

劉陳昭玲表示，湖西鼎灣廢棄營區在軍方歸還後，公所好好規劃成為文創園區平台，做為好農好漁、文創工作者、藝術、街頭藝人等表演的平台與假日市集，帶動地方的發展。

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賴峰偉表示，湖西鼎灣廢棄營區在4年前向軍方爭取歸還交由地方管理，並規劃為文創園區與養生園區，其中文創園區已大致完成，定期有文創藝術工作者進駐創作與藝人表演，成為最佳的親子休憩場所之一，至於養生村已發包，工程經費2億元，5月動工，未來可成為文創與養生的好所在。

湖西鼎灣春藝市集活動今天下午在湖西鼎灣廢棄營區開園，現場除有街舞、戰鼓舞獅、等表演外、文創藝術工作者也進駐創作，還有各項各樣的農特產品市集，雖然天空下著雨，但人氣仍是強強滾。（編輯：黃世雅）1110402