擴大美濃公車式小黃服務 在地協會5月加入營運

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高雄市政府推動「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃服務，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務。美濃區獅山社區發展協會經輔導取得市區汽車客運業籌設資格，也預計5月加入服務。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃服務1月上路，為擴大服務量能，美濃區獅山社區發展協會經輔導取得市區汽車客運業籌設資格，也預計5月加入服務，為偏鄉交通盡一份心力。

為改善偏鄉交通，交通部考量偏鄉交通運輸資源有限，於汽車運輸業管理規則增訂相關規定，在偏遠路線公路主管機關經公告無業者有意願經營時，機關得輔導當地社會團體或個人成立市區汽車客運業，放寬自用車得加入經營偏遠路線。

高市府推動「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃服務1月上路，由多元車輛、營運服務中心及在地需求通報網路組成，學生就學、長者就醫、民眾採買洽公等皆可搭乘，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，「幸福共享 美濃GO！」營運至3月29日，每天預約滿滿，班次數達682班，服務總人次超過2400人次，平均每車承載人次高達3.5人，廣受民眾詢問及好評。

為擴大服務量能，交通局宣布，美濃區的獅山社區發展協會已經由交通局委託服務團隊輔導，取得市區汽車客運業籌設資格，預計完成籌設後，5月將加入「幸福共享 美濃GO！」服務，共同為偏鄉交通盡一份心力。

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獅山社區發展協會參與「幸福共享 美濃GO！」營運，也成為全市首個取得市區汽車客運業籌設資格的社會團體，預計完成籌設後，5月將有2輛自用車改為市區客運車輛，加入載送老人、小孩的美濃交通服務。

獅山社區發展協會理事長鍾淑蘭說，許多長輩體驗過後，感覺就像「娃娃車」到府接人，提高長輩出門意願，協會的參與，希望讓美濃在地民眾都能有更便利的交通服務。（編輯：謝雅竹）1110403