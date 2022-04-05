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長者打疫苗送禮券只到4/10挨批 北市：配合中央

2022/4/5 12:55
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）鼓勵長者接種COVID-19疫苗，台北市1日宣布加碼500元禮券，但有里長批評，這週預約是11日起施打，禮券卻只送到10日，根本沒有長者拿得到。市府說明，期限是配合中央政策。

為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心從3月10日起提供65歲以上長者新台幣500元禮券，台北市政府4月1日宣布再加碼500元，長者接種共可拿到1000元禮券。

不過，文山區華興里長陳峙穎質疑，市府今天才開放疫苗預約系統，且是預約在11日當週施打，而送1000元禮券政策卻只到10日，根本沒有長者拿得到，讓鼓勵施打的效果大打折扣，完全無實質效益。

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台北市副市長蔡炳坤透過電訪回應，長者接種送1000元禮券的政策只到10日，是配合中央提供500元禮券的政策期限，如果中央期限往後延，台北市會同步往後延。

根據衛生局網站，台北市疫苗接種除透過預約系統預約外，也可上各大合約醫院的網站預約，或是直接到聯合醫院院外門診部及中型接種站現場掛號，長者還可透過里長揪團施打或申請到宅接種。（編輯：李錫璋）1110405

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