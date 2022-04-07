更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土431例分布18縣市 中症增4例
首頁 / 地方

錢櫃林森店 北市府：業者申請裝修、未詢問復業

2022/4/7 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北7日電）北市錢櫃KTV林森店大火案曾釀多人死傷，有報導店家在裝修，建管處今天表示，業者去年10月申請室內裝修，不清楚用途，後續勘查時將審防火建材等；商業處指出，業者未詢問復業。

錢櫃KTV林森店2020年4月26日發生大火釀多人死傷，蘋果新聞網報導，錢櫃林森店目前內部已在整修。台北市建築管理工程處發言人鄭大川今天表示，業者去年10月申請室內裝修，依建築物室內裝修管理辦法，裝修施工期限為半年，至4月底若未完工，可申請延長半年。

鄭大川說，建築物室內裝修管理辦法內有針對要求防火材料規定，此案在業者申請完工時，建管處將指派勘檢建築師，依核准圖到場審查防火建材等，不清楚業者申請裝修原因及用途，但施工完畢後，仍要經建管處審核，才會核發室內裝修合格證。

商業處表示，目前未接獲業者詢問復業事宜，若業者提出申請資料，將邀集建管處、消防局等單位到場會勘，且會嚴格確認營業場所符合相關規定後，才准復業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局指出，業者申請室內裝修後，會配合建管處到場勘驗，並依實際用途審查消防安全設備，且竣工查驗時也會加強檢查消防設備性能。

消防局表示，針對此案將依台北市火災預防自治條例，特別加強注意火警受信總機設備，會要求業者設置總機設備時，應具有立即把訊號通知場所管理權人、防火管理人功能，訊號也要傳送至消防局資料庫，若場所發生火災及消防安全設備遭關閉，有即時通報功能。（編輯：李錫璋）1110407

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載