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新竹縣9日起加開多場接種站 提供3850劑疫苗

2022/4/8 21:04
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）因應COVID-19疫情，新竹縣政府今天表示，為提升第3劑疫苗施打率，明天起加開多場接種站，共提供3850劑疫苗，呼籲民眾踴躍施打，提升保護力。

新竹縣政府晚間發布新聞稿表示，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，考量民眾接種可近性、方便性，明天竹北市在新竹縣婦幼館和芎林鄉衛生所，提供疫苗施打服務。

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縣府指出，另從11日起，協調竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新埔鎮、新豐鄉、關西鎮、寶山鄉、峨眉鄉、橫山鄉、芎林鄉、北埔鄉共11家衛生所，除專診外，動員人力加開隨到隨打，免預約場次。

新竹縣長楊文科提醒，民眾若前往施打疫苗，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供接種。若接種現場人數較多，請耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離。（編輯：郭諭儒）1110408

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