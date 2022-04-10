高雄新增26例 陳其邁：娛樂場所疫情收斂中

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高雄市長陳其邁（中）10日在COVID-19疫情記者會上表示，高雄新增26例確診，包含娛樂場所衍生12例，其中有些是娛樂場所消費者與家人，是金芭黎衍生娛樂場所傳播鏈的第二到第三波傳染，整體娛樂場所疫情已在收斂中。中央社記者曾以寧攝 111年4月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高市府今天宣布，高雄新增26例確診，包含娛樂場所衍生12例，並有4名相關人員隔離期間陰轉陽。陳其邁表示，娛樂場所人員到檢超過76%，確診個案下降，整體疫情已在收斂。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上表示，高雄新增26例確診，包含娛樂場所衍生12例，其中有些是娛樂場所消費者與家人，是金芭黎衍生娛樂場所傳播鏈的第二到第三波傳染。

陳其邁說，目前整體個案數減少，幾家娛樂場所相關人員到檢率超過76%，且確診者都是固定店家人員，整體疫情已在收斂。他並提醒相關娛樂場所不論固定或流動員工，都務必盡快採檢、排除染疫風險，相信可以很快恢復正常生活，讓大家安心工作、消費。

高雄昨天晚間有國小宣布全校停課，陳其邁說明，因有同課輔班、在學校不同班級的學生確診，因此依中央流行疫情指揮中心規定全校停課，同班同學匡列隔離、其他班師生自主健康管理。教育局長謝文斌表示，目前全高雄市有2校全校停課、另有20個班級全班停課，居家隔離人數共879人、2393名師生自主健康管理。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明新增確診個案。既有娛樂場所群聚部分，金芭黎新增3例（累計23例），雅閣新增2例（累計72例），其餘帝堡（累計12例）、大帝國（累計13例）沒有新增。其他消費、工作者部分，包含屏東天上人間小吃部衍生6例，威尼斯精緻會館1例。此外有娛樂場所衍生已匡列個案隔離期間陰轉陽，包含王牌精品會館1案、金芭黎2案、雅閣1案。

其他確診個案部分，潘炤穎說明，感染源還在釐清的案25698新衍生1確診；春假期間曾到花東旅遊的案26395衍生4確診、其中有1案為隔離期間陰轉陽；另有新增案27388相關家庭群聚案，為民眾身體不適就醫發現，全家共5人確診，仍在疫調與釐清感染源。

潘炤穎也說，昨天公布的案26531經釐清比對，為美睫師傅，曾服務過娛樂場所相關確診個案，因此染疫。

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潘炤穎公布確診者足跡，包含李哲雙語教育文理補習班、學城文理高雄道明校、冠英文理短期補習班等補習班，World Gym高雄寶成店、文衡店等健身房，還有複合式經營的海村釣蝦場也屬高風險場域。此外林園夜市、中安黃昏市場、漢神百貨等也都入列。

中油林園廠今天傳出有員工確診，潘炤穎說明，指標個案非歸屬高雄市。目前匡列工作場域密切接觸者70人，仍在採檢中，其所工作產線已停工；並請工廠提供市府班表與畫面比對一般接觸者，會以最快速度完成檢驗、評估後續狀況。（編輯：黃世雅）1110410