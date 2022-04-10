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屏東潮聖陣線實境遊戲 玩家闖關探戲曲文化

2022/4/10 17:42（4/10 20:56 更新）
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屏東縣政府攜手知名遊戲公司，以屏東戲曲故事館為主軸，推出實境解謎遊戲「潮聖陣線」，透過手機、實體道具與真實場景結合，串連周邊景點，打造全新潮州漫遊體驗。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月10日
屏東縣政府攜手知名遊戲公司，以屏東戲曲故事館為主軸，推出實境解謎遊戲「潮聖陣線」，透過手機、實體道具與真實場景結合，串連周邊景點，打造全新潮州漫遊體驗。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月10日
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府聯手知名遊戲公司「聚樂邦」，以屏東戲曲故事館為主軸，推出實境解謎遊戲「潮聖陣線」，玩家隨遊戲指引，解謎探索也能認識在地源遠流長的三大傳統戲曲風華。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「潮聖陣線」透過手機、實體道具與真實場景結合，串連周邊景點，創造全新的潮州漫遊體驗。設計5道關卡中，特別加入歌仔戲、布袋戲和皮影戲演出特性，突破單純解謎玩法，讓遊戲和戲曲文化有更深刻連結之外，也為玩家創造出有趣感官效果。

屏東縣政府指出，遊戲也特別邀請「明華園黃字戲劇團」驚喜獻聲，在視覺刺激之外，更增添「聲音」元素，玩家可以在過程中聆聽劇團為遊戲特別錄製的曲調，親耳體會歌仔戲美感，也感受傳統戲曲與新興遊戲跨界交融的活力。

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屏東縣政府文化處說，透過實境遊戲規劃設計與產出的過程，讓社區營造、地方文化館、歷史場域以不同形式「生活化」，讓民眾們重新探索這塊土地，讓在地的故事及知識能再度發酵。

文化出指出，想要體驗「潮聖陣線」遊戲的民眾， 4月22日起可至實體店面屏菸1936文化基地、屏東戲曲故事館及「聚樂邦」官網上購買，每盒遊戲可供2至4人使用，體驗長度約2小時。（編輯：卞金峰）1110410

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