竹市香山綜合休閒運動館開工 預計112年6月完工
2022/4/11 17:27（4/11 17:51 更新）
新竹市政府新建香山綜合休閒運動館11日開工，市長林智堅（前左）表示，此運動中心為香山區首座室內運動場館，預計民國112年6月完工。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月11日
（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市政府將新建香山綜合休閒運動館，今天正式開工，市長林智堅表示，此運動中心為香山區首座室內運動場館，解決香山區長期缺乏室內運動空間問題，預計明年6月完工。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，香山綜合休閒運動館緊鄰香山行政大樓，1樓立面仿清水塗料，2樓設計流線型金屬斜格柵，如同漂浮在空中的金屬盒子，創造都市動態感。
林智堅指出，原先受限於經費並無泳池規劃，考量民眾需求，爭取經費才能興建泳池，現在館內設備項目齊全，將提供熱愛運動的大小朋友使用。
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市府指出，香山綜合休閒運動館規劃地下1層、地上2層，1樓設大廳、游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室，2樓為桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室，打造共融的休閒運動場館。
市府指出，近年民眾運動健身需求頻率提高，為符合在地居民所需，設立香山綜合休閒運動館，是繼新科國民運動中心、竹光國民運動中心之後，帶給香山區市民全新的運動體驗。（編輯：張雅淨）1110411
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