蔦屋書店進駐新竹市 林智堅：帶給市民新生活體驗

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擁有「全球最美書店」之稱的蔦屋書店進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，市長林智堅（右）13日親自前往開箱書店內部。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）進駐新竹市大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天表示，盼蔦屋書店進駐，提供親子舒適的閱讀空間，也帶給市民新的生活體驗。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，市府成功招商，擁有「全球最美書店」美稱的蔦屋書店看準新竹市商機，進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，360度環景書牆，並以幾何線條結構呈現出向上延伸穿透感，打造藝術與藝文氣息。

林智堅今天在台灣蔦屋公司總經理橋本龍之介、大魯閣湳雅廣場總經理徐永昌、大魯閣蔦屋新竹湳雅店長邱鳳珍等帶領下，開箱蔦屋書店。

林智堅表示，進門就被挑高2層樓高的環景書牆吸引，肯定空間配置及室內通透明亮採光所打造出的藝文氛圍。

邱鳳珍說，運用原本室內籃球場的階梯看台觀眾席設計，改為開放式木製的閱讀空間，同時也更結合親子閱讀空間，提供孩童全新閱讀風景。

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大魯閣湳雅廣場店長許耀懋指出，蔦屋館內收錄大量的藝術、設計、生活風格外文圖書以及外語繪本，尤其特別強調外文書籍，也從童書至專業工具書皆注入多元語系，提供民眾豐富的閱讀內容。

市府表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，未來將加速城市環境優質化，持續提升城市競爭力並振興產業商機，邀請市民朋友親身體驗蔦屋書店新竹湳雅店的風貌。（編輯：陳仁華）1110413