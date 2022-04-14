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柯文哲鼓勵居家辦公 北市府：出勤紀錄不可少

2022/4/14 12:38
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）疫情升溫，台北市長柯文哲鼓勵企業實施居家辦公，減少病毒傳播機會。勞動局提醒，雇主仍要備置勞工的出勤紀錄，且不能扣薪或不給加班費，否則最重將面臨100萬元罰鍰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情不斷升溫，柯文哲昨天鼓勵企業開始實施居家辦公，降低員工染疫風險，減少病毒傳播機會，讓新增確診數不要增加太快。

勞動局今天發布新聞稿提醒，實施居家辦公的雇主仍要備置並保存勞工在家上班的出勤紀錄，並牢記「3要2不」原則，要記錄、要確認、要覈實，且不扣薪、不能不給加班費，以免違法。

勞動局指出，勞工在家上班仍是在雇主指揮監督下提供勞務，因此必須備置出勤紀錄，除了以書面方式外，也可以用手機打卡、網路回報、通訊軟體等電子通信設備輔助，且須與勞工定期確認記載時間是否正確，並留存勞工確認的紀錄，避免爭議。

勞動局表示，出勤紀錄應每日覈實記載上、下班時間到分鐘為止，如有延長工時、加班的情形，也要記載到分鐘。

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勞動局強調，雇主不得因勞工居家辦公而單方片面調降薪資，如果勞動條件有變動，應與勞工協商並取得同意，最好留下書面紀錄；勞工如果有加班事實，雇主仍要給加班費，不能主張無法監督勞工提供勞務的狀況而不給加班費。

勞動局指出，若雇主沒有給加班費或國定假日出勤工資，恐涉及未全額給付工資等違法情事，將面臨新台幣2萬元至100萬元罰鍰，若是未置備出勤紀錄供稽核，將面臨9萬元至45萬元罰鍰。（編輯：李錫璋）1110414

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