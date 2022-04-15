聖功修女辦野餐募款 籌建長照基地「爺奶幸福村」

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）長期投入長照工作的聖功修女會今天表示，將在澄清湖野餐區辦野餐派對，為結合住宿、社區、居家模式的複合式長照基地「聖功家園—爺奶幸福村」籌建計畫募款。

聖功修女會的修女們今天在高雄樂仁幼兒園1樓戶外草地舉辦記者會，宣告將在5月14日下午在澄清湖野餐區舉辦「春‧幸福」野餐派對，為複合式長照基地「聖功家園—爺奶幸福村」籌建計畫募款，號召各界響應。

聖功修女會最年長、高齡95歲的修女許繡杏今天一早也穿上修女會會服、坐著輪椅出席。她說「這是自己能為修女會、為大眾做的最後1件大事」，盼喚起社會大眾關注高齡照護。

曾接生無數嬰兒的86歲修女林玉珍說，自己現在年紀大了，身體、耳朵都不好，無法直接投入募款與長照工作，但可以為籌建計畫祈禱，希望更多善心人士響應。

天主教聖功醫院院長楊儀華說，聖功醫院26年前開始關注人口高齡化、長輩照護議題，投入日間照顧工作，服務行動不便長者。近年有感於高齡者越來越多，失智、失能長者照護需求提升，希望籌建結合住宿、社區、居家3種照護型態的「聖功家園—爺奶幸福村」，持續投入長照服務。

楊儀華表示，建造基地位於高雄市燕巢區，規劃4層樓的大樓，將安排48床失智照護、150床失能照護，並規劃120人居家照服量能。1樓則有社區診所、餐廳與社區照護中心，大樓外還有庭院，讓家園可以與社區共榮。

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楊儀華說，「修女們不忍家屬在照顧與工作上走鋼索，特別是失智長輩迫切需要專業照顧」。希望家園未來與附近大學合作，為銀髮族設計桌遊、輔具，推動青年創業，並與周遭農民合作，用高雄在地物產供餐，照顧老人同時也照顧社區。

聖功修女會表示，即日起捐款999元，即可6人同行參加5月14日「春‧幸福—聖功家園募款野餐派對」，並獲得有舊振南糕餅、雀巢麥片沖泡飲品、保健用品等豐富內容的環保野餐袋一組，可上修女會官網或致電洽詢，歡迎大眾一起行善，也創造與家人、與大自然相處的美好記憶。（編輯：郭諭儒）1110415

聖功修女會15日宣告將展開募款活動，籌建「聖功家園–爺奶幸福村」，86歲修女林玉珍（左）出席記者會表示，無法直接投入募款與長照工作，但可以為籌建計畫祈禱，希望更多善心人士響應。中央社記者曾以寧攝 111年4月15日