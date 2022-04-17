男子聽阿妹演唱會又和友人聚會 回彰化發燒確診

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化新增6例COVID-19確診案例，確診者中有人北上參加阿妹演唱會又在台中與友人聚會，昨天發燒確診；另有2人是二基醫院群聚確診者，1人為護理人員親友，1人疑在衛教室染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增1303例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1210例本土個案及93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡，而彰化縣8例。

彰縣府指出，8例中有2例資料已在昨天公布，今天公布6例確診者資料；衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪指出，有2人和彰化二基醫院群聚感染有關，1人是確診護理人員的同住家人，另1人則和確診護理人員都曾使用過門診區衛教室，疑在衛教室染疫。

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葉彥伯說，另有1名30多歲男子曾接種2劑COVID-19疫苗，4月12日北上和朋友一起去聽阿妹演唱會，隔天回到台中又和朋友聚會，昨天發燒，快篩呈現陽性，前往醫院採檢確診。

葉彥伯指出，其餘3名確診案例中，有1人屬於宜蘭宮廟旅行團傳染鏈，1人4月9日曾前往雲林，4月10日在台南，相關活動史正在調查中，還有1人曾在雲林縣的職場和確診者接觸染疫。（編輯：陳仁華）1110417