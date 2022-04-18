大火釀空污自救會赴桃市府抗議 美福倉儲允善後

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桃園市美福倉儲3月發生火警，延燒多日造成空污等問題，引發民眾不滿，美福倉儲18日晚間發布聲明表示，已完成98%的廢棄物清運，預計19日可全數清運完成，並立即進行整棟樓層的消毒及去除異味作業。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）美福倉儲大火釀空污等問題，引發居民不滿，組成自救會今天赴桃市府抗議。美福倉儲晚間指出，預估明天完成廢棄物清運，除進行消毒及去除異味作業，並進行災後處理工作。

美福倉儲公司3月10日發生火警，延燒多日造成空污，附近居民難忍惡臭組成自救會今天到桃園市政府抗議，譴責市府行政怠惰、擺爛，除要求代位求償，也提出美福倉儲需提供附近居民每人新台幣1萬元、小孩與長者須加倍、每戶1台空氣清淨機，以及南崁居民進行全面健康檢查等賠償訴求。

對此，美福倉儲公司晚間發布聲明表示，3月10日晚間事故發生的第一時間便啟動「緊急應變小組」，密切與桃園市府及相關單位聯繫配合，全程遵照安全指示請求協助救援。在消防單位確認餘火撲滅後，即商請結構技師對火燒樓層進行2次評估，準備繼續施作結構補強工程。

美福倉儲指出，在災後清理、環境消毒及整理清運方面，清運的主樓層為4樓與6樓，經趕工清運在9日完成4樓清理，至於結構上最危險的6樓，因火勢延燒結構受損有坍塌風險，且占地面積超過2000坪，樓層高度超過12米，結構補強工作需出動高空作業車才能進行。

美福倉儲表示，公司採取一邊補強結構以確保人員安全，一邊清運以加速完成清運作業，在連日趕工下，今天已完成98%的廢棄物清運，預計明天廢棄物可全數清運完成，並立即進行整棟樓層的消毒及去除異味作業。

美福倉儲指出，災後在安全第一的前提下，全力以赴清運並積極處理每天的環境清潔、消毒與除異味等相關作業，同時成立危機處理小組，邀集環境工程專業人員，迅速改善環境並降低空氣中的異味。

美福倉儲表示，隨著廢棄物清運完成，讓鄰里困擾的異味問題會消失，後續會以真誠的心意為初衷，以法理為本、實際行動為據，進行災後相關處理工作。（編輯：戴光育）1110418