疫情群聚風險高 嘉義市搖滾音樂祭延期

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（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）嘉義市搖滾音樂祭原訂5月7、8日舉行，預估參與人數2萬人次以上，因COVID-19疫情持續攀升，群聚風險高，嘉義市府決定延期，舉辦日期視疫情發展另行公告。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續攀升，群聚風險相當高，民眾應減少不必要移動、集會，避免出入人多擁擠場域，因此原定5月7、8日舉行的嘉義市搖滾音樂祭延期。

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嘉義市文化局副局長謝靜容告訴中央社記者，往年搖滾音樂祭參與人數都在2萬人以上，雖然場地在戶外，但難以管制社交距離，防疫難度高，決定延期，舉辦日期視疫情發展另行公告。

另外，嘉義市政府表示，中央流行疫情指揮中心今天公布嘉義市新增2名確診個案36704及36705，分別是40多歲女性及30多歲男性，因接觸同公司染疫員工（嘉義縣案34503），17日被匡列居家隔離，經衛生局安排至醫院PCR採檢陽性。2人足跡單純，僅去過1家餐館用餐，已進行清消。（編輯：郭諭儒）1110419