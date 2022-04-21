林右昌：基隆各校可視疫情自行決定是否全校停課

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市長林右昌今天說，中央對於校園因應疫情的停課標準只是原則，基隆各校並不一定要等到全校1/3班級有疫情後才可全校停課，各校可視情況，自行決定是否全校停課。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會中說，今天中央公布與基隆相關的案例有216例，但有一例是外縣市轉出，所以實際是215例。

他表示，近日家長反映，因擔心小孩在校染疫，有必要一定要遵照中央指示，超過全校1/3班級有疫情後才可全校停課嗎？林右昌解釋，中央的指引只是原則，學校可自行評估風險，若有疫情大幅擴散疑慮，可視情況全校停課。

媒體提問，近來疫情升溫，中央鼓勵民眾踴躍施打疫苗，提升疫苗覆蓋率，但有基隆民眾反映疫苗施打很難預約，是否再開大型施打站？林右昌表示，近日接獲基層診所醫師反映，分配給診所的疫苗約在每天下午3、4時就都打完，基隆已向中央提出申請增加疫苗，這兩天中央應該就會回覆，只要疫苗到位，就會再開大型施打站，為民眾施打。

至於兒童施打疫苗部分，林右昌說，基隆早已做好準備，只要完成家長意願填寫，待疫苗下來，就會馬上施打。

林右昌表示，配合市府推動的「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，市府已採購1000部血氧機，將提供給居家照護確診者使用，並在解隔後回收。

林右昌說，市府衛生局近日有2名員工確診，已進行匡列清消，衛生局第一線人力本就吃緊，辛苦了2年，工作人員壓力也很大，但還可因應，會全力以赴。

現行中央停課標準為1師生確診、全班停課；「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3或10班以上，全校停課。（編輯：陳仁華）1110421