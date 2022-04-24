花蓮增182例確診 國軍花蓮總醫院3醫護也染疫

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮今天新增182例COVID-19確診，自3月底至今累計1304人，除慈濟醫院、部立花蓮醫院院內感染，新增國軍花蓮總醫院3人確診，衛生局指後續還有案例；1304人中並無重症，年長者病情也穩定。

花蓮縣政府衛生局長朱家祥說明，國軍花蓮總醫院因這一週執行快篩任務，導致院內醫師、護理師共3人染疫，包括1名小兒科醫師為幫助孩子篩檢而感染；之前衛生福利部花蓮醫院院內感染、門諾醫院1人感染都是執行快篩任務而引起，這是因Omicron傳播快、無孔不入的特性。

花蓮慈濟醫院群聚延伸累計279人、衛生福利部花蓮醫院累計176人染疫。

朱家祥指出，目前全縣1304人確診，並無重症情形，無1人住進加護病房，也沒有人使用呼吸器；治療上只要是有慢性病的確診者就會使用瑞德西韋藥物治療，此類有10人、其中2人已康復出院，其他狀況皆穩定治療中。

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尤其部立花蓮醫院的「護理之家」住民全數染疫，這些住民平均年齡75歲，都有中風、糖尿病、心血管疾病等慢性病，且長期臥床、抵抗力較弱，但他們94%打過3劑、96%打過2劑疫苗，只有1人未接種疫苗；由此可見，即使感染此波Omicron病毒而不至於重症，前提是疫苗打好打滿。

朱家祥說，雖然經過努力疫調，但在1304人中仍有近500人無法找到關聯性，判斷和黃昏市場人潮聚集或社區內感染有關，從疫調足跡也可看出目前病毒無孔不入、無所不在，已很難找出確診源頭，衛生局人員仍會盡力疫調，但也呼籲民眾要把各處都視為熱區，更要做好自我防護。（編輯：陳仁華）1110424