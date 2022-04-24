顏清標連任董事長 林靜儀：爭議不會劃下句點

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）大甲鎮瀾宮今天召開信徒代表大會改選董事長，顏清標順利連任；立委林靜儀對此表示，鎮瀾宮爭議不會因顏清標連任而劃下句點，前立委陳柏惟則稱不理解堅持擔任的理由。

大甲鎮瀾宮上午召開信徒代表大會，現任董事長顏清標高票順利連任，林靜儀除了恭喜顏清標連任外，並回應指出，鎮瀾宮的爭議不會因連任而劃下句點。

林靜儀指出，希望顏清標及董監事會要面對過去這麼長時間，大量信徒捐款及奉獻之下，鎮瀾宮財務不可能十多年來都沒變過，到底財務狀況如何，盼新董事會能夠誠實公布，讓所有信徒有新的信心。

鎮瀾宮遶境進香17日才回鑾安座，林靜儀認為，今年度遶境時間及狀況，很多在地朋友知道，跟過去有所不同，如何再喚回過去民眾的信任及榮光，端賴新董監事會怎麼做，讓全台灣民眾，尤其是大甲、外埔、大安、后里民眾的信任，相信這是很重要的步驟。

對於顏清標聲明不再參與政黨事務及活動，林靜儀表示，顏清標原本就被褫奪公權不能參選，但他的女兒台中市副議長顏莉敏年底應該會繼續參選台中市議員，如何切清楚宗教影響力與金流是否跟家族選舉有關，除非能明確讓大家知道鎮瀾宮帳務都是清楚的。

林靜儀強調，不論是過去資格不符的部分，還有過去與未來鎮瀾宮財務的部分，台中市政府和鎮瀾宮董事長都應該對信徒民眾交代，如果市長盧秀燕不願意查清楚，就等明年上任的新市長好好查清楚。

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此外，前立委陳柏惟則對此回應指出，他的社會經驗認為這個董事長的位置吃力不討好，不理解為何要冒著坐實社會不利指控，也要堅持擔任的理由。

陳柏惟說，如果顏清標是自己的長輩會建議好好休息，含飴弄孫，為了董事長之位，繼續拋頭露面、備受質疑很辛苦，相較於董事長之爭，大家應該更期盼顏清標分享傳承自里長、省議員時代一路到現在的政治經驗。（編輯：陳仁華）1110424