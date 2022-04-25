桃園推可透視垃圾袋 延至112年元旦上路

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桃園市環保局長呂理德25日表示，考量民眾仍有黑色垃圾袋須消化，為避免浪費也順應民意，全面推動使用可透視垃圾袋宣導期將延至年底，民國112年元旦起才正式實施使用可透視垃圾袋。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月25日

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市政府原本預計7月起全面推動使用可透視垃圾袋、4月起試辦，環保局長呂理德今天表示，考量民眾仍有黑色垃圾袋須消化， 因此宣導期將延至年底，明年元旦正式上路。

桃園市議會進行定期會環保局工作報告，由於改用可透視垃圾袋政策影響全體市民，議員紛紛表達關切，市議員徐其萬說，多數餐飲業者及小吃店還是習慣使用大型黑色塑膠袋，但試辦期間就有清潔隊員要求民眾立刻換掉垃圾袋，否則就拒收或開罰，可見環保局對基層員工的教育不足。

市議員楊家俍告訴中央社記者，為了垃圾減量提升分類節能減碳，這是不得已的政策。但近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正在升溫中，為了減少對市民日常生活的影響，因此他呼籲市府延長宣導期，也讓部分餐廳業者民眾可以有更長的適應期。

呂理德表示，宣導期間已接獲許多市議員及里長反映，且部分環保志工採購的大量黑色垃圾袋還沒用完，為了避免浪費也順應民意，因此決定將宣導期延長半年，明年元旦起才正式實施使用可透視垃圾袋。

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另外，為改善鄰近的新北市新莊區、樹林區及鶯歌區居民，為節省垃圾袋費用或跨市丟垃圾情形，呂理德說，環保局去年起在龜山區龍華里及迴龍里，以及八德區大仁里與大明里，試辦免費提供專用垃圾袋供居民使用，經第1階段試辦，上述4里的垃圾量已減少2成。

呂理德指出，市府目前已獲得中央提供的經費補助，預計在5月、6月起，於上述4里宣導試辦隨袋徵收政策，也會向4里民眾說明後續清潔費將不再隨水費徵收，需要自己購買專用垃圾袋，同時觀察政策推動後的垃圾減量情形，再視結果決定是否擴大範圍推動。（編輯：管中維）1110425