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桃園市可透視垃圾袋政策4月開跑 7月起開罰

2022/3/17 15:12
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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市實施「生熟廚餘全回收」政策，「可透視垃圾袋政策」4月起宣導、7月起正式實施，僅限一般垃圾需要用可透視垃圾袋，違者最高可罰6000元罰鍰。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，為強化民眾資源分類習慣，減輕垃圾處理壓力，第一階段於今年起辦理「生熟廚餘全回收」政策，宣導期間廚餘回收量能提升14%、成效良好，將在4月1日起正式實施。

環保局表示，第二階段將實施「可透視垃圾袋政策」，在4月1日至6月30日進行為期3個月的宣導，7月1日起正式實施；若民眾在宣導期內未使用可透視垃圾袋，清潔隊員會予以勸導，正式實施後則會拒收未使用可透視垃圾袋的垃圾，屆時未依規定者將處新台幣1200至6000元罰鍰。

環保局長呂理德表示，目前僅限一般垃圾需要用到可看見內容物的垃圾袋打包垃圾，至於資源回收物、廚餘及大型家具等仍可依照以往模式回收。

呂理德表示，民眾家中黑色、深色或不透光垃圾袋，可使用於盛裝資源回收物、廚餘等，於交付資源回收車及丟入垃圾車廚餘桶時，袋口無須綁緊，讓清潔隊員方便辨識，廚餘水份則瀝乾再倒入廚餘回收桶內。（編輯：張銘坤）1110317

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