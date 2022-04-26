基隆消防分隊長和派出所巡佐確診 4消5警居隔

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市仁愛消防分隊分隊長和忠二路派出所一名巡佐昨天晚間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別匡列4名消防員和5名員警居家隔離，目前暫無不適症狀。

相關人員指出，這名消防分隊長昨天身體不適，前往基隆火車站南站PCR核酸檢測，昨天晚間查詢「全民健保行動快易通」得知陽性，立即向消防局回報。

據指出，這名分隊長確診前最後一天上班日是24日，當天與10多名同仁當班，分隊先行匡列密切接觸4人居家隔離，其餘同仁自主健康管理，並請分隊全數30多名同仁前往市民廣場和火車站南站等處採檢，目前報告尚未出爐，隊員也暫未回報有不適症狀。

目前仁愛分隊救災與確診者救護正常執行，至於與民眾接觸一般勤務則暫停，改由其他分隊支援，待PCR採檢出爐後再進行滾動式處理。

此外，基隆市警察局第一分局忠二路派出所一名巡佐23日出現喉嚨癢症狀，自行快篩後呈現陽性，24日前往衛生福利部基隆醫院PCR採檢，昨天報告出爐確診。

目前共匡列5名員警居家隔離，全所包含工友在內共29人24日PCR採檢，報告昨天出爐全數陰性，全所今天再次自主快篩也都是陰性，警方表示，目前勤務正常運作，不受影響。（編輯：李錫璋）1110426