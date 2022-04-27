國內疫情嚴峻 陳其邁議會總質詢一半趕回市府開會

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高雄市COVID-19確診數漸增，高雄市議會近日進行市政總質詢，高雄市長陳其邁繼25日向議會告假後，27日上午質詢到一半，也突然離席，趕回府內開會，並取消原定聯訪時間。圖前排左放著市長名牌、位子卻空著。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市COVID-19確診數漸增，高雄市議會近日進行市政總質詢，高雄市長陳其邁繼25日向議會告假後，今天上午質詢到一半，也突然離席，趕回府內開會，並取消原定聯訪時間。

高雄市議會今天上午9時進行市政總質詢，陳其邁及副市長、局處首長等人赴議會備詢，輪到高雄市議員蔡武宏質詢時，蔡武宏說，衛生局長黃志中今天請假，有事先告知，「今天疫情稍微嚴峻一點」。

隨後質詢到一半，約上午10時許，蔡武宏說，有接到衛生局長黃志中電話，說要跟陳其邁開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議。議長曾麗燕也說，要讓陳其邁去處理更重要的疫情。

原本坐在座位上的陳其邁隨即起身，向議長、議員致意後，邊講手機、邊走出議場。原定在議會的聯訪時間也取消。

高雄市議會25日起高市議會進行市政總質詢，陳其邁於前一晚即事先向曾麗燕告假，與衛福部長陳時中開視訊會議，取消出席總質詢及聯訪時間。今天則是質詢到一半臨時趕回府內開會，議場桌上文件均來不及收拾就離開。

據知情人士指出，今天國內疫情再擴大，許多縣市確診數都增加不少，高雄市昨天確診182例，今天也再度增加，市府預計下午2時30分舉辦防疫記者會，對外說明疫情及相關防疫指引。（編輯：黃世雅）1110427