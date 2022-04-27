台灣鳳梨外銷日本 首度攻進校園營養午餐

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）繼香蕉供應日本校園營養午餐水果，台灣金鑽鳳梨今年度也首度供應日本茨城縣幼稚園和中小學等9間學校營養午餐，農糧署長胡忠一表示，今年鳳梨外銷日本較去年同期增加80%。

胡忠一今天在屏東縣龍潭果菜生產合作社召開台灣鳳梨輸銷日本記者會，除了感謝日本消費者長期以來對台灣鳳梨的支持，也在記者會上宣布今年日本校園首次採用台灣鳳梨做為營養午餐水果的好消息。

胡忠一表示，為與日本進行食農教育及文化交流，並培養日本學童認識台灣水果，農糧署於民國108年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，自此之後茨城縣每年秋季採用台灣香蕉作為學童營養午餐飯後水果，且採購頻度更逐年增加。

胡忠一表示，繼台蕉作為日本校園營養午餐水果，台灣金鑽鳳梨（台農17號）因為纖維細緻、果心可食及香氣濃郁等特色，營養與美味兼俱，獲得茨城縣（包括笠間市及大洗町）幼稚園和中小學等9個學校認同，今年度首度成為校園營養午餐水果食材。

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胡忠一指出，要特別感謝日本消費者以及茨城縣長期以來對台灣水果的支持，今年鳳梨外銷日本截至26日已達1萬3612公噸，較去年同期7545公噸，增加80%，創歷史新高，再次展現台日情誼深厚。

農糧署表示，目前正值鳳梨盛產期，為讓國內外更多消費者有機會享用優質鳳梨，農糧署今年度將持續強化外銷、內銷及加工三箭輔導措施，希望能達到外銷3萬公噸、國內多元行銷及加工輔導目標各8000公噸的目標，並確保鳳梨品質與農民收益。（編輯：黃世雅）1110427